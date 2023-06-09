زيلينسكي وكيشيدا يبحثان عواقب تفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، عواقب تفجير محطة "كاخوفكا" للطاقة الكهرومائية.

وقال زيلينسكي -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة- "إني تحدثت مع كشيدا حول عواقف تفجير المحطة، وإن هذا عمل متعمد وجريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا، خاصة لأنها تهدد سلامة محطة طاقة زابوريجيا النووية".

وأطلع زيلينسكي كيشيدا على الوضع على خط المواجهة وعن تكثيف روسيا مرة أخرى لقصفها الصاروخي ضد البنية التحتية المدنية والمدن السلمية.

وناقش الجانبان المزيد من مشاركة الدعم الأمني الياباني، لا سيما في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، والخطوات لتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية والتحضير لقمة السلام العالمية.

وكانت قيادة العمليات الجنوبية التابعة للجيش الأوكراني، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن القوات الروسية قامت بتفجير محطة "كاخوفكا" للطاقة الكهرومائية.