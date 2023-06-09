البرلمان العراقي يمرر 6 بنود ويستكمل التصويت على الموازنة ظهر الجمعة

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عن رفع جلسة التصويت على الموازنة بعد التصويت على 6 مواد فقط من القانون.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان إن "مجلس النواب صوت على المادة الأولى من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية، والتصويت على المادة الثالثة"، مبيناً أنه "تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أنه "تم التصويت على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانون الموازنة، فيما تم رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة".

وبحسب مصادر في البرلمان العراقي فإن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 ستكون بمبلغ 198 ترليونا و910 مليار دينار عراقي، ما يعادل أكثر من 149 مليارا و559 مليون دولار وبعجز مخطط يتجاوز 64 ترليون دينار عراقي ما يعادل أكثر من 48 مليار دولار على أن يتم تغطية هذا العجز من خلال إصدار سندات والاقتراض من البنوك العراقية والأجنبية.

كما حدد مشروع الموازنة سعر بيع برميل النفط الخام العراقي بمبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد بمعدل تصدير يبلغ 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا بما فيها كميات النفط المنتجة من حقول إقليم كردستان بمعدل 400 ألف برميل يوميا يتم تسويقها عبر شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ حصرا.