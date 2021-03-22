رئاسة شئون الحرمين تقدم مبادرة «بلغتكم» لقاصدات المسجد الحرام

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية اليوم، مستوى الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد الحرام بعدة لغات، وذلك بهدف تفعيل جملة من المبادرات والبرامج النوعية، أبرزها مبادرة "بلغتكم"، التي تم تفعيلها داخل المصليات النسائية عن طريق توزيع الباركود الخاص بمنصة منارة الحرمين لترجمة خطبة الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة أنه تم توزيع السماعات الخاصة بالمبادرة لتمكين القاصدات من سماع الخطبة مترجمة بلغتها، بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة (رجال)، بإلإضافة لتفعيل مبادرة "قدوتنا"عبر منصة (قدوتنا) وذلك باللغات (الإنجليزية، والأردية، والتركية، والفرنسية)، مع استمرارية تقديم الخدمات الأساسية المقدمة من قِبل الإدارة العامة للغات والترجمة‬ النسائية، وتفعيل الخط الساخن للرد على القاصدات.

‫كما تم توفير كاونترات موزعة داخل المسجد الحرام تقف عليها المترجمات المتحدثات بعدة لغات مختلفة لتقديم خدمات الترجمة الفورية للقاصدات.