نانسي بيلوسي: الولايات المتحدة تتمسك بحل الدولتين للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

أكدت النائبة في مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تمسك الولايات المتحدة بحل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، قائلة: "حل الدولتين هو موقفنا، ويجب أن يكون هناك حل بشأن الأمن والحرية السياسية لجميع الأطراف المعنية".



وقالت بيلوسي -في مقابلة مع قناة المملكة الأردنية خلال زياراتها عمان- إن البعض يعتقد أن وجود " فلسطين، إسرائيل" هو أمر غير مفيد، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تسعى دوما لحل الدولتين، معربة عن أملها بذلك.



ووصفت بيلوسي نفسها بأنها من أشد المؤمنين بحق الشعوب في تقرير مصيرها، قائلة إنه يتعين على شعب إسرائيل اتخاذ قرار بشأن السلام، ودولة يهودية ديمقراطية في هذه المنطقة، معربة عن أملها بأن يدركوا أنه يجب عليهم اتخاذ خيارات معينة في هذا الصدد.



وأشارت إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة "مهمة جدا"، داعية إسرائيل إلى اتخاذ قرار بشأن السلام، لافتة إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن "مهمة للغاية"، وإلى الاحترام الكبير الذي يُكن للملك عبدالله الثاني.



وفيما يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة والأردن، أكدت بيلوسي أنها علاقة مهمة، لافتة إلى أنها زارت الأردن عدة مرات، وترأست حينها وفود الاستخبارات والمشتريات إلى عمّان، وقالت: "دائما كانت الزيارات متّسمة بحماس كبير".



وبشأن الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية بالإضافة إلى التعديلات التي يجريها الأردن على القوانين التي تسمح بزيادة مشاركة المرأة في كافة المجالات، أكّدت بيلوسي دعمها لرؤية الأردن ومبادرته فيما يتعلق بكيفية المضي قدما لدعم المرأة، قائلة، "في الأردن، النساء متعلمات، نريد أن تتاح لهنّ كل الفرص حيث تؤمن الولايات المتحدة بأنه عندما تنجح المرأة، تنجح أمريكا".



واعتبرت بيلوسي أن إجراء الأردن لبعض التعديلات التي تسمح بزيادة مشاركة المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا "أمر صحي للغاية"، معبرة عن إعجابها بما تقوم به المملكة من إصلاحات.



وبشأن سوريا وآخر المستجدات رأت بيلوسي، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تتطلب التزام دمشق "بشيء" مقابل ذلك، مشيرة إلى أنه يجب على سوريا الالتزام بالحرب ضد المخدرات.



ودعت بيلوسي إلى إيجاد حل يضمن عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم "بطريقة آمنة"، مع توفير فرص عمل لهم والاعتراف بممتلكاتهم.



وأكدت بيلوسي إن دعم الولايات المتحدة للشرق الأوسط "لم يتضاءل"، وأن الشرق الأوسط مهم جدا للولايات المتحدة، مع أهمية الأمن العالمي للجميع، مشيرة إلى وجود عدد كبير من سكان المنطقة ومن جميع بلدان العالم في الولايات المتحدة، وأن اهتمام بلادها بالشرق الأوسط لا يزال قويا كما كان في أي وقت مضى، منوهة بأن للولايات المتحدة الأمريكية استثمارات كبيرة في الشرق الأوسط، وهي تتمتع بعناية شديدة.



من جهة أخرى، قالت بيلوسي إنّ التفاوض لحل الصراع الروسي الأوكراني، "يجب أن يأتي من الشعب الأوكراني"، مضيفة: "عندما يقررون (الشعب الأوكراني) أن النصر في متناول اليد، أو أنهم في وضع قوي للتفاوض، فهذا ما سأحترمه".