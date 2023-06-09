الصليب الأحمر الألماني يرسل مساعدات لدعم ضحايا السيول في أوكرانيا بعد تدمير السد

أرسلت منظمة الصليب الأحمر الألماني مساعدات إغاثية لدعم ضحايا السيول في أوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الألماني ريبيكا فينكلس إنه تم تحميل شاحنة في المركز اللوجستي التابع للصليب الأحمر في مطار شونيفلد بـ 3ر13 طن مساعدات صباح اليوم الجمعة وإن الشاحنة انطلقت متجهة إلى أوكرانيا.



يشار إلى أن سد كاخوفكا، الذي يقع على نهر دنيبرو في مدينة نوفا كاخوفكا الأوكرانية التي تحتلها قوات روسية، كان قد دُمَّر ليلة الثلاثاء الماضي، ومنذ ذلك الوقت تدفقت كميات هائلة من المياه من خزان السد في جنوب أوكرانيا الأمر الذي أدى إلى غمر مناطق عديدة بالمياه بينها مدينة خيرسون عاصمة المنطقة.



في الوقت نفسه، انخفض منسوب المياه بشكل كبير في خزان السد، وتقول السلطات الأوكرانية إن إمدادات مياه الشرب في المناطق المجاورة للسد باتت مهددة.



وتضم المساعدات الإغاثية التي أرسلها الصليب الأحمر الألماني بالدرجة الأولى مياها ومستلزمات نظافة صحية، وقالت فينكلس: "في حال الفيضانات يتزايد خطر الإصابة بالأمراض جراء تلوث مياه الشرب ونقص معالجة مياه الصرف" مشيرة إلى أن هذا هو السبب في الأهمية الخاصة للمياه النظيفة.



وتضم مستلزمات النظافة الصحية، التي يتجاوز عددها ألف طاقم، أدوات من بينها فرش أسنان وجل استحمام ومناشف وأوراق حمام، وقالت فينكلس: "ستحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد على طاقم مستلزمات نظافة خلال شهر".