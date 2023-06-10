تعليم دمياط تحصد جوائز الشعر والإلقاء في مهرجان الطفل المبدع الدولي

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن حصد وفد تعليم دمياط، عدد من الجوائز في الحفل الختامي لمهرجان الطفل المبدع الدولي، المقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم و مؤسسة مصر الحياة، والمقام بالقاعة الكبرى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

بحضور المستشار حسين حمدى رئيس المهرجان، ولفيف من القيادات التعليمية على مستوى الجمهورية والوطن العربي.

وأوضح عبد الرؤوف في بيان له اليوم، حصد تعليم دمياط، العديد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والوطن العربي، حيث فاز التلميذ زياد وائل قاسم العلمي بالمركز الأول إنشاء ديني عمر 7سنوات، والطالبة رودينا محمود نوفل، بالمركز الثاني تكنولوجيا المعلومات، والتلميذة هنا خالد عبد الفتاح الغرباوي، بالمركز الأول إلقاء شعر عمر 10 سنوات، والتلميذة ميرا عمر شتا بالمركز الأول إلقاء شعر عمر 9 سنوات، والطالبة جنى السيد طه الدسوقي بالمركز الأول القاء شعر عمر 12سنة، والتلميذ عمر محمود عطعوط، بالمركز الثاني في إلقاء الشعر عمر 8 سنوات.

كما فاز الطالب خالد محمد مصطفى الزرقاوي، بالمركز الثاني إلقاء شعر عمر 14 سنة، والطالبة رودينا محمد مصطفى الزرقاوي، بالمركز الثاني في القاء الشعر عمر 13 سنة، والطالبة نورسان محمد الزقزوق بالمركز الثاني في الرسم، والطالبة ريوان محمد سيد أحمد بالمركز الثاني في إلقاء الشعر 15 سنة، والطالبة فاطمة الزهراء أحمد عبد المنعم بالمركز الثالث، في تلاوة القرآن الكريم، كما نالت التلميذة شهد رضا المهدي شهادة تميز وابداع في الرسم،

والطالبة عنود محمد عبد الوهاب فايد، شهاده تميز وإبداع رسم، والتلميذ محمد نادر عزت شهادة تميز وإبداع في الغناء، والتلميذة وردشان محمد الزقزوق، شهادة تميز وإبداع السباحة،

والتلميذ محمد وائل قاسم العلمي، شهادة تميز وإبداع في التقديم الإعلامي، بالإضافة إلى لقب سفير من منظمه الأمم المتحدة، والطالبة ملك معوض كامل على لقب سفير من منظمة الأمم المتحدة.

وهنأ وكيل الوزارة، الطلاب الفائزين وأولياء أمورهم، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وساعد في حصد تلك النتائج المشرفة لتعليم دمياط، متمنيا دوام التقدم والتوفيق.