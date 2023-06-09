نتنياهو لبلينكن: لن تلزم إسرائيل أي تسوية مع إيران

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تنياهو محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس ، وتطرقا إلى عدة مواضيع، من بينها التعاون العسكري والإستخباراتي بين البلدين الذي وصل إلى أعلى مستوياته، واتفقا على تطوير التعاون بين البلدين بشأن الذكاء الإصطناعي.

وناقش الجانبان التحديات والفرص في المنطقة،وأعرب نتنياهو عن تقديره للمحادثات الصريحة التي جرت مؤخرا في واشنطن بين طواقم البلدين وللتنسيق الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة،بحسب قناة"أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية.

كما تطرقا إلى الملف النووي الإيراني، حيث حدد نتنياهو موقفه الثابت بأن أي إتفاق نووي لن يوقف البرنامج النووي الإيراني لن يلزم إسرائيل بعدم العمل ضد إيران، وفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وتأتي المحادثة بين البلدين على خلفية تقارير مختلفة تفيد بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية جددت المحادثات مع الجمهورية الإسلامية بشأن أنشطتها النووية.

وأعلنت إسرائيل مرارا أنه لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي على ضوء تهديدات طهران بمحو إسرائيل من الوجود.