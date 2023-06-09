الدفاع البريطانية: روسيا تواصل عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي أن روسيا تواصل إعاقة تصدير الحبوب الأوكرانية من خلال تعمد إبطاء عمليات التفتيش ومنع بعض السفن بنشاط.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في منشور على تويتر إنه يتم حاليًا فحص سفينة واحدة أو اثنتين فقط يوميًا، مقارنة بـ6-8 في خريف عام 2022.

وأضافت الوزارة أنه "من المحتمل أن تحاول روسيا أن تفرض على أوكرانيا أن تقدم تنازلات بشأن إعادة فتح خط أنابيب توجلياتي أوديسا، الذي يصدر امونيا من روسيا عبر أوكرانيا".

وتعتقد الوزارة أن الوضع معقد بسبب حقيقة أن خط الأنابيب قد تضرر في الأيام الأخيرة وهو خارج الخدمة حاليًا.

وخلصت الوزارة إلى أنه "من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الخطاب الروسي وعرقلة مبادرة حبوب البحر الأسود في الأسابيع التي تسبق الموعد النهائي للتمديد القادم في 16 يوليو 2023".