التوقيع على العقود الأولى لمشتريات الغاز الأوروبية المشتركة

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أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماركوس سيفكوفيتش، في بروكسل اليوم الجمعة، توقيع التعاقدات الأولى لمشتريات الغاز المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

وعبر عن ثقته بأن يتبع ذلك المزيد من التعاقدات.

وعلى خلفية الحرب الأوكرانية، قررت دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي البدء بشكل مشترك في شراء الغاز بهدف إحداث مزيد من الاستقرار للأسعار بالنسبة للشركات وإعادة ملء خزانات الغاز.

ويهدف شراء الغاز معا، منع دول الاتحاد من المزايدة على بعضها البعض.

وتمكنت شركات أوروبية من تسجيل احتياجاتها من الغاز على منصة الكترونية لجولة طرح أولية بنهاية أبريل، وبعد ذلك، جرى طرح مناقصة بإجمالي الطلب في السوق العالمية.

وتمت دعوة الموردين من شركات الغاز الدولية باستثناء الشركات الروسية لتقديم عروضها.

ووفقا للمفوضية، تقدمت 25 شركة لتوريد الغاز بعروضها بما يصل إلى إجمالي 4ر13 مليار متر مكعب من الغاز في مايو، متجاوزا الطلب المسجل المجمع، والبالغ 6ر11 مليار متر مكعب.

وقال سيفكوفيتش إنه بالنسبة للجولة الثانية من الطرح، ستوجه الدعوة إلى الشركات في أوروبا مجددا لتسجيل احتياجاتها من الغاز اعتبارا من نهاية يونيو.