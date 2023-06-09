فيديو - الأهلي يخوض مرانه الأول في المغرب قبل مواجهة الوداد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مرانه الأول على ملعب العربي الزاولي في المغرب، استعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي في نهائي دوري الأبطال.

ويستضيف فريق الوداد نظيره الأهلي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم الأحد القادم، في إياب نهائي دوري الأبطال، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بفوز الفريق المصري بهدفين لهدف.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي على فيسبوك، مقطعًا فيديو يتضمن لقطات من وصول لاعبي الأهلي لمقر التدريب في المغرب، معلقا عليها: «بث مباشر .. المران الأول لفريقنا على ملعب العربي الزاولي».