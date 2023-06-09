دعوات أوروبية لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في ليبيا

حثت سفارات 5 دول أوروبية لدى العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، قادة ليبيا على المشاركة الفاعلة مع البعثة الأممية لتهيئة "الظروف السياسية والقانونية والأمنية للانتخابات".

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن سفارات دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، نشرته سفارة لندن عبر حسابها الرسمي على موقع التدريبات القصيرة "تويتر".

وحثت سفارات الدول الخمس "جميع الجهات الفاعلة على المشاركة البنّاءة مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا ⁩عبدالله باتيلي، من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأكدت السفارات اعترافها "بجهود مجموعة 6+6 في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية".

وأبدت السفارات "ترحيبها بالتزام البعثة الأممية بالمضي قدما في العمل مع جميع المؤسسات الليبية لتسهيل معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لكل المرشحين.

كانت اللجنة أعلنت خلال مؤتمر صحفي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على تلك القوانين" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين إلا أن بعض بنود تلك القوانين أثار جدلا في البلاد.

ومساء الخميس-الجمعة قالت لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين إن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخراً، "نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة".

ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات.