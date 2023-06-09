أبو مسلم يكشف كواليس جلسة علي معلول مع كولر بعد مباراة الوداد

قال أحمد ابومسلم نجم النادي الأهلي السابق، إن هناك رغبة كبيرة لدى لاعبي الفريق الأحمر من أجل إسعاد الجماهير، والتتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، مشيرًا إلى أن هناك مسئولية كبيرة على الجميع، والفريق كان قادرًا على حسم اللقب من القاهرة.

وأضاف أبومسلم في تصريحات تليفزيونية: "ملامح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كانت واضحة، وهي رسالة للاعبين بمدى تحملهم المسئولية، كما أن وجود حسام غالي رئيسا للبعثة أمر إيجابي".

وأضاف: "لاعبي الأهلي يشعرون بأهمية وقيمة موقعة الوداد، جلسة كولر مع علي معلول كانت رائعة، من أجل نسيان لقاء الذهاب والتركيز في مواجهة الإياب، وهو لاعب لديه (نخوة) ويشعر بالمسئولية، وعندما يخطأ ينتفض لإصلاح الأخطاء ومعاونة الفريق على المكسب".

وواصل: "توقعاتي أن الأهلي سيفوز على الوداد بهدف نظيف، ولدي ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين على تحقيق المكسب في المغرب، وخط دفاع الفريق حاليا مميز للغاية مع عودة محمد الشناوي". و

أتم: "تألق مصطفى شوبير كان أمرًا جيدًا للأهلي، وهو مكسب كبير للفريق، خصوصًا في ظل الضغوط الكبيرة التي كانت في لقاء الذهاب ورغم ذلك ظهر في حالة أكثر من رائعة على مدار اللقاء".