أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية اليوم، الجمعة، بحضور 350 طبيب وطبيبة.



وقال رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء حسين خيري، إن زيادة المعاشات التي تمت مؤخرا وصلت بالمبلغ إلى ١٣٥٠ جنية شهريا.



وعرض خيري، على أعضاء الجمعية العمومية بند تعيين مراقب الحسابات وتحديد راتبه ٣٠ ألف جنية سنويا، وهو ما وافق عليه أعضاء الجمعية العمومية، كما عرض بند الموافقة واعتماد الميزانيات من عام ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٩ وتمت الموافقة عليها.



وأكد رئيس اتحاد المهن الطبية، أن الاتحاد قد وضع لائحة داخلية له وسيتم طرحها على الجمعية العمومية للموافقة عليها.



من جهته، عرض الدكتور عمرو الجمهوري الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، تقرير الأمين العام للاتحاد، فيما يخص مقرات الاتحاد ومشروع العلاج، و الإعانات والمعاشات المقدمة للأعضاء.

وأعلن الجهوري، في كلمته، إنهاء التعاقد وشراء المبنى الملاصق للمقر الحالي للاتحاد نتيجة لزيادة عدد الأعضاء المترددين على مقر الاتحاد في المبنى القديم في مقره بجاردن سيتى، مشيرا إلى أنه تم عمل مناقصة عامة بين شركات المقاولات للقيام بأعمال التشطيب وإعادة تأهيل المبنى على أعلى مستوى، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال بنهاية العام الحالي.



وأوضح أنه تم الإنتهاء من أعمال تسجيل المبنى الجديد في الشهر العقاري حفاظا على حقوق الاتحاد، لافتا إلى أنه مواكبة مع سياسات الدولة بخصوص نقل الوزارات والهيئات العامة والخدمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فقد قرر مجلس الاتحاد تماشياً مع هذا التوجه بشراء مقر للاتحاد بالعاصمة الإدارية يليق بأعضائه وبإعتباره أكبر كيان نقابي في مصر وليكون جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة وتم ذلك بهدف الإنخراط بمؤسسات الدولة وعدم الإنعزال عنها والمقر حالياً تحت الإنشاء.



وتابع: "الاتحاد قام بزيادة قيم بعض الإعانات حيث تم زيادة قيمة إعانة العلاج الشهري من ٥٠٠ جنيه شهرياً لتصبح ۱۰۰۰ جنيه شهرياً، وزيادة قيمة إعانة الوضع من ٥٠٠ جنيه لتصبح ۱۰۰۰ جنيه، وزيادة قيمة إعانة التجنيد من ٥٠٠ جنيه لتصبح ۱۰۰۰ جنيه.



وقال إنه تم زيادة قيمة إعانة مصروفات الجنازة من ۱۰۰۰ جنيه لتصبح ۲۰۰۰ جنيه، كما تم إستحداث بعض أنواع الإعلانات، مثل إعانة زرع الأعضاء مثل زراعة الكبد و الكلى، إعانة تركيب الدعامات، وإعانة عمليات القلب المفتوح، وإعانة الأورام، وإعانة الحوادث الكوارث.



ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات.