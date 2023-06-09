محاكمة الناشط الروسي أورلوف على خلفية «إهانة الجيش»

بدأت محاكمة الناشط الحقوقي الروسي أوليج أورلوف، الذي يواجه تهم إهانة الجيش الروسي عدة مرات، في موسكو اليوم الخميس.



وتم السماح لأورلوف بالاستعانة بدميتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل للسلام في فريق الدفاع عنه في أول يوم للمحاكمة، حسبما أفاد المركز التذكاري لحقوق الإنسان الذي يرأسه أورلوف.



وتم تحديد موعد جديد لجلسة الاستماع المقبلة لتكون في الثالث من يوليو.



وفتحت السلطات الروسية إجراءات جنائية ضد أورلوف في مارس الماضي بعد أن كتب منشورا عبر فيسبوك أشار فيه إلى ترجمة لمقال ينتقد الحرب الروسية الأوكرانية، كان قد كتبه لبوابة إعلامية فرنسية.



وتم تغريم الناشط الحقوقي البارز بالفعل مرتين على خلفية "إهانة الجيش". وسيواجه حكما بالسجن لسنوات في حال إدانته.



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في شهر مارس العام الماضي قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ سيفرض غرامات باهظة وسجنا يصل إلى 15 عاما لمن ينشر معلومات كاذبة عن القوات المسلحة في البلاد أو ينتقدها.