مباحثات جزائرية أسترالية في مجال المناجم

بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، مع مدير الشراكة الأسترالية للمناجم "تيرامين"، فانغ شانغ، سبل تعزيز التعاون في مجال المناجم، لا سيما في ضوء مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور بشرقي الجزائر والذي تشرف عليه الشركة الأسترالية، ليشمل مشاريع منجمية أخرى في الجزائر مستقبلا.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية اليوم، أشاد الجانبان بالنتائج المثمرة للتعاون بين مجمع مناجم الجزائر وشركة "تيرامين" الأسترالية في مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، الذي يتواجد تحت إشراف الشركة الجزائرية-الأسترالية المكلفة بالإنجاز.

وأوضح وزير الطاقة والمناجم الجزائري، على الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع الهيكلي الذي يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم، وبعث الأنشطة المنجمية، بهدف الاستغلال الأمثل لهذه الثروات، منوها بالآثار الإيجابية العديدة المنتظرة من تجسيد هذا المشروع سواء للاقتصاد الجزائري بصفة عامة أو ما تعلق بالتنمية الاقتصادية للمنطقة بصفة خاصة، لما سيسفر عنه من خلق للعديد من فرص العمل وإمكانيات التدريب في هذا المجال.

وشدد عرقاب، على ضرورة تثمين المنتجات المنجمية محليا للحصول على قيمة مضافة عالية، من خلال اللجوء إلى تركيب وحدات تحويل وإعطاء الأولوية لتوظيف اليد العاملة محليا وكذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وأضاف الوزير أن ممارسة الأنشطة المنجمية لا يمكن أن تتم على حساب الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة، مشيدا بالطريقة التكنولوجية الحديثة للاستغلال، والتي تم اعتمادها وإقرارها من طرف الشريك الأسترالي والتي تستجيب لمعايير بيئية صارمة وكذلك الخصائص الطبيعية للمنجم.