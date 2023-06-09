مصطفى بكري: مرسي رفض الجلوس على مقعد مبارك واشترى كرسي بـ380 ألف جنيه

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن رفض محمد مرسي، الجلوس على المقعد الرئاسي للرئيس الأسبق مبارك عقب الوصول إلى سدة الحكم في عام 2012.

وقص خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، الواقعة قائلا: «عندما ذهب للاتحادية ودخل مكتب الرئيس مبارك قال للحاضرين أنتم مخليين مكاب رمز النظام السابق ليه لازم تغيروه، وقعدوا يدورا له على كرسي إلى أن توصلوا لكرسي ثمنه 380 ألف جنيه واشتروه علشان ميقعدش على كرسي الرئيس السابق».

وعلي صعيد آخر يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أعرب عن أمنيته أن يخوض المنافسة أكبر عدد من المرشحين، قائلا: «محدش هيقول لحد متنزلش أتمنى يكون عندنا 4 أو 5 مرشحين، لو لديك رؤية أنزل أهلا وسهلا، الأهم أن تجرى الانتخابات قبل فترة انتهاء الإشراف القضائي في يناير العام المقبل».

وأكد أن الدولة تتعرض لمخطط معاد من اللجان الإلكترونية للتيارات المناهضة من خلال الترويج لحملات الأكاذيب وتزييف المعلومات والحقائق على مواقع التواصل الاجتماعي، متوقعا من جانبه أن يزداد التشكيك شراسة مع حلول الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا: «نحن أمام قائد وطني أنقذ هذا البلد من حرب أهلية ومؤامرة خارجية».

واستعاد «بكري» الظروف العصيبة التي مرت بها الدولة إبان فترة حكم جماعة الإخوان قائلا:«إحنا اللي كنا بنزل في الشوارع ونقول أنزل يا سيسي أنت رئيسي، ونطالبه بإنقاذ الوطن من الخونة وتقسيم المجتمع، إحنا نسينا الشرطة المجتمعية اللي كانت بتنزل الشوارع وتسألك دي خطيبتك ولا لا، نسينا الكهرباء التي كانت يتقطع من 6 إلى 12 ساعة في اليوم، والله ما حد كان ضدهم لكنهم من أول يوم استخدموا الكذب وتدمير المجتمع».