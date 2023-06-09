الأمم المتحدة: تصنيف تدمير سد كاخوفكا الأوكراني كجريمة حرب أمر سابق لأوانه

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه لا يمكنه بعد تقييم ما إذا كان تدمير سد كاخوفكا في أوكرانيا بوصفه جريمة حرب.



وذكر جيرمي لورانس المتحدث باسم المكتب الأممي في جنيف اليوم الجمعة: "من السابق لأوانه أن نعتبر أنه قد يكون تم ارتكاب جريمة حرب فيما تظل ملابسات الحادث غير واضحة. نجدد دعوتنا لإجراء تحقيق مستقل ونزيه ودقيق وشفاف".



وأضاف لورانس أنه تم رفض جميع الطلبات المتكررة التي تقدمت بها الأمم المتحدة لزيارة الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.



وتتهم أوكرانيا القوات الروسية بزرع ألغام وتفجيرها في المحطة الكهرومائية بالسد. وتزعم روسيا أن القصف الأوكراني دمر السد.



ولا يستبعد الخبراء احتمالية أن السد، الذي تسيطر عليه روسيا منذ أمد طويل، لا يحظى بصيانة جيدة وأنه انهار تحت ضغط كتلة المياه.