نائب قائد الجيش السوداني: قواتنا متماسكة في كل مكان

أكد نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش متماسكة في كل مكان في البلاد، وذلك في أول ظهور له في الميدان بعد أنباء عن مقتله.



ونشرت القوات المسلحة السودانية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه الكباشي وسط عدد من الجنود.

نائب القائد العام للقوات المسلحة السودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي في الميدان .#السودان #الجيش_السوداني pic.twitter.com/lO6TP0LsOo — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) June 9, 2023



وشدد الكباشي في كلمته للجنود، على أن قائد القوات العامة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقود المعركة على الأرض.



ورجحت وسائل إعلام سودانية، قبل أيام، وفاة الفريق شمس الدين كباشي عضو المجلس السيادي السوداني.



وكانت مصادر سودانية غير رسمية، أكدت أن وفاة كباشي عضو المجلس السيادي سيزيد المشهد السوداني تعقيداً.



ويدور القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل، والذي أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم، كما يهدد بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع نطاقاً.