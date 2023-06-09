الناتو وفنلندا يحضران لقمة الحلف المرتقبة في يوليو المقبل

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التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، برئيسة وزراء فنلندا، مارين سانا، للتحضير لقمة الناتو في فيلنيوس في منتصف يوليو المقبل.

وقال ستولتنبرج في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن نخطط لمضافرة الجهود لصالح أوكرانيا من خلال حزمة دعم على مدار سنوات متعددة، بالإضافة إلى تعزيز دفاعتنا".

وأضاف الأمين العام للناتو إنه يتطلع إلى الترحيب بالسويد كحليف كامل في الناتو في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن فنلندا هي أحدث حليف في حلف الناتو حيث تم ضمها للحلف بشكل رسمي في بداية أبريل.