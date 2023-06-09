أنقرة والخرطوم تبحثان تطورات الأحداث في السودان

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إستقبل وزير خارجية تركيا هاكان فيدان ظهر اليوم الخميس بمكتبه بوزارة الخارجية بانقرة ، السفير دفع الله الحاج علي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان .

وتناول الجانبان مسار العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين وتطورات الاحداث في السودان،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ووفقا لسونا ،أشاد وزير الخارجية التركي بالعلاقات المتطورة والمتميزة وحرص تركيا علي تمتينها في كافة المجالات ، كم أمّن الجانبان علي تعزيز التعاون المشترك لمساعدة السودان لإنهاء الأزمة الحالية وتطوير التعاون في ما بعد إنهاء الازمة ، ليشمل الدخول في شراكات لتحقيق إعادة التأهيل والإعمار لما دمرته الحرب ، و تُضمّن هذه الشراكة دول صديقة أخري.

وأكد وزير الخارجية التركي وقوفهم مع الشرعية الممثلة في حكومة السودان والقوات المسلحة السودانية.

يشار إلى أن السودان يشهد صراعا على السلطة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.