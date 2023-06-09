خدمة الطقس الأمريكية تتوقع أن يبدد المطر الدخان المنبعث من حرائق كندا يوم الأحد

ذكرت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية أن الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها في أنحاء بشرق الولايات المتحدة من شأنها أن تساعد في تبديد الكثير من الدخان الذي يخنق المنطقة بسبب حرائق الغابات الكندية.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة بأن جودة الهواء تظهر بالفعل علامات على التحسن حيث بدأ يعود في مدينة نيويورك إلى "الوضع المعتدل". ورغم ذلك، لا تزال الظروف غير صحية بالنسبة للعديد من المدن من نورث كارولينا إلى رود آيلاند.



ومن المتوقع أن تظهر جيوب من الدخان الأشد كثافة وأن يكون الغروب والشروق ضبابيا وبرتقاليا في مطلع الأسبوع.



ووصل تأثير الحرائق، وهي الأسوأ في تاريخ كندا، إلى الجنوب، ليعطل رحلات طيران ويلغي فعاليات ويجبر الملايين على وضع كمامات أو البقاء في المنازل.