الأمم المتحدة: أكثر من 17 مليون أفغاني حصلوا على مساعدات خلال 5 أشهر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أنه على الرغم من بيئة العمل الصعبة، فقد قدمت المنظمة معونات لأكثر من 17.3 مليون شخص في أفغانستان، على مدى الأشهر الخمسة الماضية.

وأضاف المكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه تم تقديم المعونات، في مجالات التعليم والتغذية والصحة والأمن الغذائي والزراعة ومراكز الإيواء في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية والحماية والمياه والصرف الصحي، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

يذكر أنه في بداية عام 2023، توقعت الأمم المتحدة أن يكون الوضع الاقتصادي في أفغانستان سيئا للغاية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وذكر المكتب أنه في عام 2023، سيواجه حوالي 17 مليون شخص في أفغانستان جوعا شديدا، وستة ملايين آخرين سيواجهون مستوى طارئا من انعدام الأمن الغذائي.

وتابع المكتب أن أفغانستان مازالت تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من ثلثي سكانها مساعدات إنسانية. وفي عام 2023، يهدف الشركاء في المجال الإنساني، إلى الوصول إلى 22.3 مليون شخص، مع ميزانية منقحة قيمتها 3.2 مليار دولار.