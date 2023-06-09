طوارئ بكهرباء سوهاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة

حذرت شركة كهرباء سوهاج، المواطنين من حالة عدم الاستقرار المتوقعة في الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة حيث تجاوزت درجات الحرارة بمحافظة سوهاج اليوم 43 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و32 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى بطقس شديد الحرارة ليلا ونهارا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف

وأوضحت كهرباء سوهاج للمواطنين أن التقلبات الجوية يمكن أن تتسبب في انقطاع التيار الكهرباء وتلف الشبكة الكهربائية، نتيجة للأضرار التي يمكن أن تلحق بالأسلاك الكهربائية والمحولات وأعمدة الكهرباء، فضلا عن امكانية تعرض الاجهزة الكهربائية للتلف.

وأهابت كهرباء سوهاج بالمواطنين باتباع الإرشادات اللازمة لتفادي مشكلات الكهرباء، وعدم الاقتراب من أية أسلاك كهربائية مكشوفة أو معلقة في الهواء خاصة أثناء الأمطار أو البرق بحالة حدوثة، وكذلك أعمدة الإنارة.

فضلا عن فصل التيار الكهربائى عن الأجهزة الكهربائية حال انقطاعه وإعادة تشغيلها عن ثبات التيار الكهربائى حفاظا عليها من التلف.

الإبلاغ عن الأكشاك المفتوحة

وناشدت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أكشاك الكهرباء أو لوحات توزيع الكهرباء المفتوحة أو بها أية تلفيات حفاظًا على سلامة المواطنين، وحتى لا تعرضهم للخطر عن سقوط أمطار أو ارتفاع درجات الحرارة.