لافروف يبحث مع مسئول أممي التطورات في الشرق الأوسط

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى سوريا جير بيدرسون، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، أنه "تم التركيز على سبل تسوية الأزمة السورية والمساعدات الإنسانية لها".

وشدد الجانبان، على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك احترام المبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية بموجب القرارات الأساسية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تشمل قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2254 و2672.