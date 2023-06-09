 محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بكفر الزيات وتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بكفر الزيات وتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 يونيو 2023 - 1:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يونيو 2023 - 1:56 ص

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء الخميس، بجولة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمدينة كفر الزيات، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة الأعمال الجارية في المراكز والمدن والأحياء، حيث تفقد أعمال تطوير مدخل المدينة وتشغيل نافورة المياه عقب تطويرها بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.
كما تفقد المحافظ أعمال توسعة ورصف وتطوير ميدان المحكمة، حيث تابع أعمال تركيب الإنترلوك وأعمدة الإنارة، وتجهيز الطريق؛ تمهيداً لوضع طبقة الرصف، مشيداً بجهود مجلس المدينة والشركة المنفذة في سرعة إنجاز الأعمال.
واختتم المحافظ جولته بزرع عدد من الأشجار في شارع الجيش ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

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