ترامب يؤكد برأته في قضية الوثائق السرية للبيت الأبيض: يحاولون تدمير سمعتي

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أنه بريء بعد تلقيه طلبا استدعاء للمثول أمام محكمة فيدرالية في ميامي بفلوريدا في إطار التحقيق حول وثائق البيت الأبيض.