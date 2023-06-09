محمود علاء أساسيا في تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة البنك الأهلي

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أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التشكيل الذي سيخوض مواجهة البنك الأهلي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره البنك الأهلي، على ملعب الإسكندرية مساء اليوم، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة اليوم كما يلي:

المهدي سليمان في حراسة المرمى

الدفاع: هشام صلاح، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل

خط الوسط: ناصر ناصر، خالد الغندور، محمود عبد العزيز

الهجوم: أحمد عادل ميسي، عمار حمدي، مابولولو.