موسكو: الجزء الأكبر من التعاملات في تصدير الطاقة الروسية إلى آسيا تجرى بالعملات الوطنية

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك، أن الجزء الأكبر من التعاملات في تصدير موارد الطاقة الروسية إلى دول آسيا يجرى حاليا بالروبل الروسي واليوان الصيني والروبية الهندية.

وأشار نوفاك - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن عدد الدول التي تفضل إلى التحول للعملات الوطنية في ازدياد، منوها بزيادة الصادرات النفطية الروسية إلى الدول الصديقة بنسبة 76% العام الماضي.

وأكد أن روسيا تمتلك إمكانات كبيرة لتوسيع جغرافية صادراتها من النفط والغاز، لافتا إلى أن موسكو تلقت أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة؛ لتوريد النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال العام الماضي.

وكشف نوفاك عن أن موسكو تناقش مع شركائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عقودا جديدة طويلة الأجل؛ لتوريد الغاز المسال الطبيعي.