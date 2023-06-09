مؤسس ويكيليكس يخسر أحدث محاولة لاستئناف ترحيله إلى أمريكا

خسر جوليان أسانج أحدث محاولة في مساعيه، للاستئناف ضد قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة.

يشار إلى أن مؤسس موقع ويكيليكس لتسريب المعلومات مطلوب في الولايات المتحدة على خلفية تآمره للحصول عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، الكشف عنها، عقب نشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة ذات الصلة بحربي العراق وأفغانستان.

وفي الحكم الصادر في يناير 2021، قررت قاضية المحكمة الجزئية حينها، فانيسا باريستر، بعدم ترحيل أسانج للولايات المتحدة، مستشهدة بخطر حقيقي بالانتحار، بينما قضت ضد كل المسائل الأخرى المتعلقة بأسانج الذي يبلغ من العمر 51 عاما.

وبناء عليه، حركت السلطات الأمريكية طعنا أمام المحكمة العليا ضد هذا القرار، وقد حالفه النجاح، مما يمهد الطريق أمام ترحيل أسانج.

ويقبع أسانج حاليا في سجن بلمارش في جنوب شرق لندن.

وفي حكم صدر في ثلاث صفحات، وأطلعت عليه وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الجمعة، "يأتي الاستئناف المقترح ليس إلا محاولة لإعادة النظر في المرافعات المستفيضة التي جرى تقديمها قاضي المقاطعة ثم رفضها".

وفي قرار منفصل، رفض القاضي جوناثان سويفت السماح لأسانج بالطعن على قرار وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل بالموافقة على ترحيله في يونيو 2022.