بايدن: لم أتحدث إلى المدعي العام منذ توجيه اتهامات إلى ترامب

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لم يتحدث بعد إلى المدعي العام، ميريك جارلاند، منذ توجيه اتهامات إلى سلفه دونالد ترامب في وقت سابق اليوم الجمعة.

حيث قال بايدن، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، "لم أتحدث معه (المدعي العام) على الإطلاق، لن أتحدث معه وليس لدي أي تعليق على ما حدث".

وأوضحت "سي إن إن" أن بايدن يخطط لمتابعة روتينه المعتاد مع انتشار الأخبار حول لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفة ذلك بأنه "إظهار متعمد للهدوء وعودة الأمور إلى طبيعتها وسط الفوضى المستمرة لسلفه".