البنتاجون: زيارة رئيس وزارء الهند إلى أمريكا ستحدد معايير جديدة للعلاقات الثنائية

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن زيارة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي إلى أمريكا هذا الشهر، ستضع معايير جديدة للعلاقات الثنائية ومن المحتمل صدور إعلانات رئيسية، حول التعاون الصناعي الدفاعي وتعزيز القاعدة العسكرية المحلية في الهند.

وقالت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الهندي سيبدأ أول زيارة رسمية له للولايات المتحدة، بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن والسيدة الأولى، جيل بايدن هذا الشهر.

وخلال زيارته التي تستمر أربعة أيام، وتبدأ في 21 يونيو، سيستضيف الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى، مودي، على عشاء رسمي في 22 من نفس الشهر.

وقال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إيلي راتنر، خلال نقاش موسع، في مركز الأمن الأمريكي الجديد أمس الخميس "عندما يأتي رئيس الوزراء مودي إلى واشنطن، في زيارة رسمية، في وقت لاحق هذا الشهر، أعتقد أنها ستكون زيارة تاريخية، تحدد معايير جديدة من العلاقة".

يشار إلى أن استراليا واليابان والولايات المتحدة الهند يشكلون مايسمي بالحوار الأمني (كواد) الذي تم تأسيسه في عام 2007، لمواجهة توسع نفوذ الصين في آسيا و منطقة المحيطين الهندي والهادئ.