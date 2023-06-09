 انقطاع المياه لمدة 4 ساعات بمدينة الفيوم لإجراء أعمال الصيانة - بوابة الشروق
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انقطاع المياه لمدة 4 ساعات بمدينة الفيوم لإجراء أعمال الصيانة

مصطفى البنا
نشر في: الجمعة 9 يونيو 2023 - 7:10 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يونيو 2023 - 7:10 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في بيان لها اليوم الجمعة، أنه نظرا لتنفيذ أعمال تغيير محبس تالف قُطر 300 مم بمنطقة التفتيش على كوبري رفعت عزمي بمدينة الفيوم؛ ما يستلزم قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 3 فجر صباح السبت.

وأوضح البيان أن المناطق المتأثرة هي مدينة الفيوم: النويري، كفر القرعة، جزء من منطقة التفتيش، ضعف الضغوط بمنطقة دار الرماد.

وأكد البيان أنه على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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