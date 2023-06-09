 الجوازات السعودية تستخدم كاميرات التوثيق في مطارين لرفع جودة الخدمات للحجاج - بوابة الشروق
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الجوازات السعودية تستخدم كاميرات التوثيق في مطارين لرفع جودة الخدمات للحجاج

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 يونيو 2023 - 9:39 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يونيو 2023 - 9:39 م

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، في تطبيق استخدام كاميرات التوثيق لأول مرة في صالات الحج بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، أن تطبيق كاميرات التوثيق يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكين موظفي الجوازات من تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل، وتوفير أعلى مستويات جودة العمل بتخصيص فريق عمل لمتابعة أداء المستخدمين.

وكانت الجوازات قد دشنت تقنية كاميرات التوثيق في مرحلتها الأولى عبر جوازات منفذ سلوى الحدودي.


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