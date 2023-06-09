وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، التحية إلى روح شهيد الوطن والقوات المسلحة المجند محمد صلاح الذي استشهد في حادث الحدود المصرية الإسرائيلية، قائلا: «كل التحية لروح الشهيد محمد صلاح، وستبقى مصر العظيمة بشعبها قوية متماسكة رغم أنف المستعمرين والحاقدين».

وتابع خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس: «محمد صلاح شاب مصري لا أحد يستطيع أن يشكك في وطنيته قتلته إسرائيل ونحسبه عند الله -سبحانه وتعالى- شهيدًا؛ لأنه كان يدافع عن تراب هذا الوطن وقناعاته، وعندما رأي أمامه فعل واجهه».

وأدان من جانبه محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصوير الحادث؛ بالإرهابي، مكذبًا الادعادءات الإسرائيلية بهذا الصدد، معقبا: «أنتم تريدون تزييف الحقائق وتذهبون بالأمور إلى حيث تريدون»، مشيرا إلى إعلان القوات المسلحة موقفها النهائي من الأحداث في بيانها الأخير، فضلا عن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف بشكل صريح وواضح.

ورد على ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة بشأن التلويح بمنح مصر جزءًا من أراضيها لإقامة دولة غزة الكبرى، مستنكرًا : «أرض مين؟! مصر لن تفرط في زرة من ترابها أبدًا، كل ذرة تراب واحدة من أرض هذا الوطن مستعدين أن نقدم من أجلها الدماء».

وأشار إلى تأكيد القيادة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية على تمسكها الدائم باسترداد كل شبر من أرض فلسطين، موضحا أن إسرائيل تحاول استغلال حادث الحدود الأخير؛ لتحقيق مكاسب واهية.