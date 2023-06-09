الولايات المتحدة تعلن مساعدة عسكرية جديدة لكييف بقيمة ملياري دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل خصوصًا معدات للدفاع الجوي وذخائر بقيمة تناهز ملياري دولار.

وقال البنتاجون في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن "هذا يظهر الالتزام المستمر من أجل القدرات قصيرة المدى لأوكرانيا والقدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها والقتال ضد العدوان الروسي على المدى البعيد".

وأوضح البنتاجون أن المساعدات الجديدة تشمل ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ "هوك" وقذائف مدفعية عيار 105 مم و203 مم، بالإضافة إلى أنظمة "بوما" الجوية غير المأهولة (طائرات بدون طيار) وذخائر لنظام الصواريخ الموجهة بالليزر، إلى جانب دعم أنشطة التدريب والصيانة.

وأكد البنتاجون أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات لتلبية احتياجاتها في ساحة المعركة الآنية ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل.

وتعكس عمليات تسليم المعدات لأوكرانيا، ولا سيما الدبابات والصواريخ بعيدة المدى، تطوّرات ساحة المعركة منذ بدء الحرب الروسيية الأوكرانية في فبراير 2022.