بولندا تقدم مساعدات لأوكرانيا بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا

قال رئيس وكالة الاحتياطيات الاستراتيجية في الحكومة البولندية ميتشاو كوتشيميروفسكي، إن بلاده عرضت المساعدة على أوكرانيا بعد تدمير روسيا لسد نوفا كاخوفكا على نهر دنيبرو في جنوب البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية، اليوم الجمعة، عن كوتشيميروفسكي قوله خلال تصريحات صحفية: "نحن على إتصال بالجانب الأوكراني وسنستجيب لاحتياجاته الحالية"، مضيفا أن "إجلاء الضحايا من المناطق التي غمرتها الفيضانات يمثل الآن أولوية قصوى بالنسبة لأوكرانيا".

وتابع "أن بولندا عرضت أيضًا تقديم حواجز للفيضانات وآلات لاستخراج مياه الفيضانات، من بين معدات أخرى تم عرضها".

وكان وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، أعلن الأربعاء الماضي أنه فيما يتعلق بالوضع المأساوي للسكان المحليين في المناطق التي غمرتها الفيضانات، فإن دائرة الإطفاء الحكومية ستسلم أوكرانيا معدات خاصة، بما في ذلك خزانات المياه ومضخات التدفق العالي.

وفيما يتعلق بتدمير سد كاخوفكا، أبلغ نائب وزير الداخلية البولندي بارتوش جروديكي المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش بالوضع الحالي في المنطقة التي غمرتها الفيضانات وعن المساعدة التي قدمتها بولندا بالفعل.

وكانت السلطات الأوكرانية، أفادت بأن روسيا نسفت سد كاخوفكا العملاق على نهر دنيبرو في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الماضي.