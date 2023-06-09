قوات الدعم السريع بالسودان تعلن موافقتها والتزامها بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الجمعة، موافقتها والتزامها بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة من صباح غد السبت (بالتوقيت المحلي).

وقالت في بيان صحفي عبر صفحتها على "فيسبوك": "نؤكد التزامنا التام بوقف إطلاق النار في هذا اليوم بما يخدم أغراض الهدنة وفي مقدمتها ايصال المساعدات الانسانية للمواطنين".

وأعربت عن أملها "أن تفي مليشيات البرهان الانقلابية وفلول النظام البائد المتطرفة (في إشارة إلى القوات المسلحة السودانية)، بالهدنة وعدم عرقلة جهود المساعدات الإنسانية لرفع معاناة المواطنين".

كما أعربت قوات الدعم السريع عن "تقديرها لجهود الوساطة السعودية الأمريكية التي بذلتها خلال المرحلة الماضية".

كما جددت "شكرها للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً على استضافتهم لمنبر التفاوض وتسيير جسر من المساعدات الإنسانية عبر مركز الملك سلمان مما أسهم في تخفيف وطأة الظروف الصعبة على شعبنا".

وقالت إن موقفها جاء " التزاماً بإعلان جدة الذي وقعنا عليه في الحادي عشر من شهر مايو الماضي، وتأكيداً لموقفنا الراسخ باحترام المبادئ الاساسية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وتعبيراً عن تضامننا الكامل مع شعبنا لا سيما الذين تأثروا بالحرب".

ومساء الجمعة، أعلن الجيش السوداني، موافقته والتزامه بهدنة وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، "تقديرا لجهود السعودية والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح غدا السبت بتوقيت الخرطوم.

يشار إلى أن السودان يشهد صراعا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.