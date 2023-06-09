سول: مجلس الأمن الدولي لا يزال مشلولا في تعامله مع استفزازات كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، إن مجلس الأمن الدولي "لا يزال مشلولا" بشكل كبير في التعامل مع استفزازات كوريا الشمالية غير القانونية، مؤكدا نية سول حث الصين وروسيا على لعب دور بناء داخل نظام المجلس.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء يونهاب، أمس الخميس، أشار بارك إلى مجلس الأمن الدولي باعتباره "أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة"، لكن وظائفه "مشلولة عمليا فيما يتعلق بالتعامل مع الاستفزازات غير القانونية (من قبل بيونج يانج)".

وكان الوزير الكوري الجنوبي يلمح على ما يبدو إلى المعارضة المتكررة من جانب الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض لفرض عقوبات إضافية على بيونج يانج بسبب التهديدات المتزايدة، بحسب يونهاب.

وأطلقت بيونج يانج 69 صاروخا باليستيا في عام 2022 وحده، مسجلة رقمًا قياسيًا سنويًا جديدًا لتجارب الصواريخ الباليستية، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 25 صاروخًا.

وقال بارك: "أعتقد أن الاستمرار على هذا النحو غير مناسب للسلم والأمن الدوليين".

وأضاف أن سول التي تم انتخابها حديثا عضوا غير دائم في المجلس لفترة 2024-2025، تنوي "حث الصين وروسيا على لعب دور بناء" للتعامل مع التهديدات الكورية الشمالية من داخل المجلس وخارجه.