ماكرون يلتقي مع أسر ضحايا هجوم بسكين على أطفال

يلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مع الأشخاص المصابين في هجوم بسكين على العديد من الأطفال الصغار، في حديقة في شرق فرنسا.

وذكر قصر "الإليزية" صباح اليوم الجمعة أنه سيلتقي برفقة زوجته، بريجيت، أيضا مع الأسر والأشخاص الذين قدموا المساعدة للضحايا.

ووصف ماكرون هجوم أمس الخميس بأنه "جبان للغاية"

وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "البلاد في حالة من الصدمة".

وكان مهاجم قد أصاب ستة أطفال وشخصا بالغا بسكين في منتزه في بلدة انيسي بشرق فرنسا أمس الخميس.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الخميس إن طفلين من الأطفال والشخص البالغ في حالة صحية مهددة للحياة، في حين أصيب طفلان آخران، يبلغان من العمر حوالي ثلاثة أعوام، بإصابات طفيفة.

وألقت الشرطة القبض على المهاجم المشتبه به. وكان المهاجم السوري قد وصل إلى فرنسا قبل أشهر قليلة، وليس له سكن ثابت. وعاش لفترة طويلة في السويد، حسبما قالت السلطات، لكن ليس له تاريخ في أعمال عنف أو أنه يعانى من مرض نفسي.

وقالت المدعية العامة في أنيسي، لاين بوني ماثي إن المهاجم لا يزال يخضع للاستجواب، مضيفة أن دوافعه لا تزال غير معروفة وأنه مشتبه بالشروع في ارتكاب جريمة قتل.