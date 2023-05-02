تقرير لاتحاد المهن الطبية: وصلنا لأعلى زيادة في المعاشات تصل لـ1350 جنيها

عرض الدكتور عمرو الجمهوري الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، تقرير الأمين العام للاتحاد، فيما يخص مقرات الاتحاد ومشروع العلاج، والإعانات والمعاشات المقدمة للأعضاء.

وقال الجهوري، في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية المنعقدة اليوم بدار الحكمة: "إنه نتيجة لزيادة عدد الأعضاء المترددين على مقر الاتحاد في المبنى القديم في مقره بشارع الحديقة بجاردن سيتى حيث تضاعفت الأعداد خلال السنوات الماضية مما ترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد المترددين على الاتحاد للحصول على مختلف الخدمات، الأمر الذي كان لابد معه من التحوط للمستقبل من الزيادة القادمة وهو ما جعل مجلس الاتحاد يفكر في التوسع المكاني الأفقي، وتم إنهاء عملية التعاقد وشراء المبنى الملاصق للمقر الحالي".

وأضاف: "تم عمل مناقصة عامة بين شركات المقاولات للقيام بأعمال التشطيب وإعادة تأهيل المبنى على أعلى مستوى لأعضاء الاتحاد بمختلف تخصصاتهم، ومتوقع الانتهاء من هذه الأعمال بنهاية العام الحالي حيث قاربت أعمال التشطيبات على الانتهاء".

وتابع: "وتم الانتهاء من أعمال تسجيل المبنى الجديد في الشهر العقاري حفاظا على حقوق الاتحاد، وجدير بالذكر أن الاتحاد بإقدامه على شراء المبنى قد احتفظ بأصل عقاري بمنطقة مميزة بالقاهرة حيث قد تضاعفت قيمته بشكل كبير جداً وهذا ينطبق على كل الأصول العقارية التى يمتلكها الاتحاد بكل المحافظات".

وأكد أنه مواكبة مع سياسات الدولة بخصوص نقل الوزارات والهيئات العامة والخدمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فقد قرر مجلس الاتحاد تماشياً مع هذا التوجه بشراء مقر للاتحاد بالعاصمة الإدارية يليق بأعضائه وباعتباره أكبر كيان نقابي في مصر وليكون جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة، وتم ذلك بهدف الانخراط بمؤسسات الدولة وعدم الإنعزال عنها والمقر حالياً تحت الإنشاء.

أما بالنسبة للنوادي، أوضح أن الاتحاد قام ببذل جهد كبير بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لمحافظة دمياط بإنهاء كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات لنادي دمياط الجديدة (المرحلة الأولى) والتي كان قد تم البدء فيها عام ٢٠١٤، وتم اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بتزويد النادى بمحولات الكهرباء اللازمة لتشغيل النادى من خلال شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وجاري حاليا المتابعة والمتوقع الانتهاء من إدخال الكهرباء بمشتملاتها خلال الشهور القادمة، فضلا عن البدء حاليا في المرحلة الثانية المتمثلة في حمام السباحة والملاعب والتي ستعمل على زيادة الإيرادات وبالتبعية الربحية بشكل كبير.

وبالنسبة لصندوق المعاشات والإعانات، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن الإتحاد قام خلال الأعوام الماضية بزيادة قيمة المعاش الشهري تماشياً مع موجة الغلاء و الإرتفاع المتسارع في أسعار السلع والخدمات، خلال السنوات السابقة، ووصل إلى ١٣٥٠ جنيها عام ٢٠٢٣م.

وفي مجال الإعانات التي يوفرها الصندوق للأعضاء قام الاتحاد بزيادة قيم بعض الإعانات حيث تم زيادة قيمة إعانة العلاج الشهري من ٥٠٠ جنيه شهرياً لتصبح ۱۰۰۰ جنيه شهرياً، وزيادة قيمة إعانة الوضع من ٥٠٠ جنيه لتصبح ۱۰۰۰ جنيه، وزيادة قيمة إعانة التجنيد من ٥٠٠ جنيه لتصبح ۱۰۰۰ جنيه.

وقال إنه تم زيادة قيمة إعانة مصروفات الجنازة من ۱۰۰۰ جنيه لتصبح ۲۰۰۰ جنيه، كما تم إستحداث بعض أنواع الإعلانات، مثل إعانة زرع الأعضاء مثل زراعة الكبد و الكلى، إعانة تركيب الدعامات، وإعانة عمليات القلب المفتوح، وإعانة الأورام، وإعانة الحوادث الكوارث.