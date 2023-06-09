مدرب جالاتا سراي: سنقيم مصطفى محمد لحسم موقفه

كشف أوكان بوروك، المدير الفني لـ جالاتا سراي، عن نيته في تقييم مصطفى محمد بعد عودته من الإعارة بصفوف نانت الفرنسي، من أجل حسم موقفه مع الفريق التركي.

قال أوكان بوروك في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس":" بعض اللاعبين سيعودوا من الإعارة مثل مصطفى محمد، وسنقيم هؤلاء اللاعبين بعد وصولهم".

أضاف: "نريد تقييم مصطفى محمد قبل بداية الموسم الجديد حتى نحسم مستقبله بشكل تام".

قضى مصطفى محمد الموسم المنقضي معارًا لصفوف نانت الفرنسي مقابل 250 ألف يورو مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 5 ملايين و 750 ألف يورو، لكن نانت لم يفعل بند الشراء حتى وقتنا الحالي، وسط أنباء عن رفضهم تفعيل بند الشراء وعودة مصطفى محمد مجددًا لجالاتا سراي.