بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع كونراد لايمر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، تعاقده مع كونراد لايمر، لاعب وسط لايبزيج، بعقد يمتد حتى 2027.

وقال بايرن ميونخ في بيان عبر موقعه الرسمي:" انضم كونراد لايمر إلى النادي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، في صفقة انتقال حر".

من جانبه علق يان كريستيان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، على صفقة كونراد، قائلًا:" نحن سعداء بتوقيع كونراد لايمر، لقد انضم إلينا كفائز بكأس الاتحاد مرتين، ونأمل أن نحتفل بالعديد من الانتصارات والألقاب الرائعة هنا في بايرن ميونخ".

وفي أول تعليق له عقب انضمامه لبايرن ميونخ، قال كونراد لايمر:" لقد تحقق حلمي بالانضمام لبايرن ميونخ، إنه أحد أكبر الأندية في العالم، سأقدم كل شئ للنادي والمشجعين، أهداف بايرن عالية دائمًا مثلي تمامًا، أتواجد في المكان المناسب، وقادر على إعطاء 100%، وهذا ما سأقدمه في التدريبات من اليوم الأول، لا يمكنني الانتظار".