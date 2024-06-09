الآلاف يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال مسيرة في لندن

احتشد الآلاف من الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت في مظاهرة لدعم فلسطين تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

وتحرك الأطفال والآباء والمسنون وذوو الإعاقة في مسيرة من ساحة راسل إلى مقر البرلمان ، وفقا لوكالة"بي إيه ميديا" البريطانية.

وقدر أحد المتحدثين على منصة خارج مقر البرلمان أعداد المشاركين بما لا يقل عن150 ألف شخص.

وفي مسيرة خارج مقر الحكومة بداوننج ستريت، لوح المتظاهرون بالأعلام ولافتات وهتفوا بشعارات تضمنت " حرروا فلسطين" و" بالآلاف والملايين جميعنا فلسطينيون".

وألقت مجموعة متنوعة من المتحدثين، من بينهم السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، كلمات من على منصة خارج البرلمان.

وقال زملط" "لقد نفدت مني الكلمات ليس فقط لوصف الرعب الذي نشهده كل يوم، بل نفدت الكلمات لمساعدتي في فهم كيف لا يستطيع زعماء العالم، وكيف لا تستطيع وسائل الإعلام الرئيسية الرؤية، ولا يمكنها الحديث، ولا يمكنها التصرف".

وتابع قائلا "لدي أسئلة. كيف ينامون بعد رؤيتهم لصور الأطفال الضعفاء وهم يرتجفون من الخوف؟"

وأضاف: "أعلم أنني لا أستطيع النوم، أعلم أنك لا تستطيع النوم. لماذا لا تظهر تلك الصور على صفحاتكم الأولى كل يوم؟ كيف يبرر زعماء العالم تجويع 3ر2 مليون شخص؟ كيف يبررون دعمهم لدولة تجبر 3ر2 مليون شخص على الموت؟"

وهتف المتظاهرون وصفقوا تأييدا لكلماته.