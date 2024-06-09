الجيش الأمريكي: إسرائيل لم تستخدم الرصيف البحري الأمريكي في عملية تحرير الرهائن

نفى الجيش الأمريكي، شائعات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن قوات خاصة إسرائيلية استخدمت الرصيف البحري المؤقت الذي شيدته القوات الأمريكية قبالة ساحل قطاع غزة في عملية تحرير أربع رهائن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صدر مساء السبت، إن مرافق الرصيف البحري الإنساني، ومعداته وأفراده وممتلكاته، لم يتم استخدامها في عملية إنقاذ الرهائن في غزة" أمس السبت.

وأفاد البيان أن أي ادعاء بخلاف ذلك هو ادعاء كاذب.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو في وقت سابق عبر الإنترنت، يظهر على ما يبدو مروحية عسكرية إسرائيلية وهي تقلع من الشاطئ بالقرب من الرصيف البحري.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الإسرائيليين استخدموا منطقة جنوب الموقع لإعادة الرهائن إلى إسرائيل.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن الرصيف المؤقت على ساحل غزة قد أُنشىء لغرض واحد فقط، هو المساعدة في إيصال مساعدات إضافية منقذة للحياة تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

ورفض الجيش الإسرائيلي أيضا اتهامات بأن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة متنكرة داخل مركبات مساعدات إنسانية أو عبر الرصيف البحري الأمريكي.