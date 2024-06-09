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بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة أمتار قليلة في معارك مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها القسام، استهداف جنود وآليات الاحتلال في محور التقدم بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.

#شاهد.. استهداف جنود وآليات العدو في محور التقدم بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح جنوب القطاع#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/THswEfvEzN — 🇵🇸 𓂆 حَمّزة (@Hamzaalnamla1) June 9, 2024



وكانت كتائب القسام قد أصدرت عدة بيانات بخصوص أحدث عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البرية خلال الساعات الماضية.

وقالت القسام إن دكّت قوات الاحتلال المتمركزة جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح بقذائف الهاون.

وأضافت أنها دكّت قوات الاحتلال المتوغلة محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت استهداف طائرة مروحية من نوع أباتشي بصاروخ "سام 7" في سماء بحر مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت بأنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في منطقة تل زعرب غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكدت أنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع صوفا العسكري برشقة صاروخية.