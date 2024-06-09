محافظ الإسماعيلية يعتمد 3 نماذج لقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء

صدق اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، على الثلاثة نماذج الأولى لقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء الصادر رقم ١٨٧ سنة ٢٠٢٣، بعد استيفاء الشروط والمستندات اللازمة ووفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وطبقا لقانون التصالح الجديد.

ووجه بشارة بسرعة فحص الطلبات المقدمة لقانون التصالح الجديد في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة وتذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين مقدمي طلبات التصالح والتسهيل عليهم و إنهاء جميع الإجراءات لاستكمال التصديق على باقي قرارات التصالح وتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة.