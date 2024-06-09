السعودية تمنح شرائح إنترنت واتصال مجانية للحجاج

قدمت وزارة الشئون الإسلامية السعودية، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المحلية، شرائح جوال شاملة "بيانات واتصال" هدية لضيوف البرنامج طوال رحلة مناسكهم؛ بهدف التسهيل على ضيوف برنامج "خادم الحرمين الشريفين" للحج والعمرة والزيارة والتواصل مع ذويهم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، سلمت وزارة الشئون الإسلامية الحجاج شرائح الجوال لحظة وصولهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، في بادرة تسهّل على ضيوف الرحمن التواصل مع أسرهم في بلدهم الأم والاطمئنان عليهم ، ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية طوال رحلة مناسك الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال المباشر مع ذويهم، ليعيشوا معهم لحظات الحجّ وأجوائه الروحانية، وما ينعمون به في المملكة العربية السعودية من راحة وأمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المتنوعة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وطبقا للوكالة، عبَّر الحجاج عن شكرهم العميق وامتنانهم لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه المبادرة التي من شأنها إبقائهم على تواصل دائم مع أسرهم طوال تأدية مناسك الحج، ومشاركتهم جميع محطات وذكريات الحج التي لا تُنسى.



