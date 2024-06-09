التعليم: حالتان يمكن خلالهما لطالب الثانوية اصطحاب مروحة معه للجنة الامتحان

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قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ تم إجراء عملية صيانة لكل اللجان استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه تم التأكد من وجود مراوح داخل اللجان (في ظل الأجواء الحارة الحالية).

وأوضح أن الوزارة نسّقت مع محافظات الصعيد لتوفير مبردات داخل لجان الامتحانات، مؤكدا الانتهاء من عملية التركيب بالفعل.

وتابع: «إذا تعطلت المراوح داخل لجان امتحانات الثانوية نسمح بأن يصطحب الطالب مروحة معه داخل اللجنة، ويتسلمها بعد انتهاء الامتحانات.. هذا أمر استثنائي في حالة الأعطال أو وجود لجنة لا توجد بها مروحة».

وأكّد العمل على توفير كل سُبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات، لافتا إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لعدم قطع التيار عن اللجان على مستوى الجمهورية.

ونوه بأن هذا الإجراء تم تطبيقه خلال امتحانات النقل، وسيتم العمل به أيضا في امتحانات الثانوية العامة.

وتبدأ غدا الاثنين، امتحانات الثانوية العامة وذلك على المواد غير المضافة للمجموع، على أن تبدأ امتحانات المواد المضافة يوم 22 يونيو الجاري.