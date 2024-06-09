قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الجبانة في الحديدة غرب اليمن

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أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بأن القوات الأمريكية البريطانية شنت اليوم الأحد، ثلاث غارات على محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني للوكالة، أن «القوات الأمريكية البريطانية استهدفت بثلاث غارات منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة».

وأمس السبت، أفاد الجيش الأمريكي، بتدمير أسلحة هجومية تابعة لجماعة الحوثي، وذلك من خلال عملياتها لتأمين خطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر.

وذكر تحديث أنشطة البحر الأحمر ليوم 7 يونيو، الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير أربع طائرات بدون طيار واثنين من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت قوات القيادة المركزية الأمريكية إنها نجحت في تدمير طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه مضيق باب المندب.