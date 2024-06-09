أقرّ الجنرال رافي ميلو، قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن هناك أزمة ثقة كبيرة في الجيش.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، اليوم الأحد، عن الجنرال رافي ميلو، قوله إن هناك أزمة ثقة كبيرة من المواطنين الإسرائيليين في الجيش، وهناك صعوبة كبيرة في توفير الشعور بالأمن لسكان البلاد.

واعترف القائد العسكري الإسرائيلي بأن بلاده لم توفر أو تؤمن الحماية لمستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر، وهو اليوم الذي بدأت فيه عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس.

ولفت إلى أن الجيش يدرك المسئولية عن الفشل في السابع من أكتوبر الماضي، منوهًا أن الحرب لم تنته بعد.

من جانبه، قال طال شالو، المحلل السياسي لموقع «واللا»، إنه لا يمكن الاستمرار في غزة دون وضع خطة أو أفق سياسي واضح لليوم التالي للحرب في القطاع.

ولفت إلى أن «بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعلم أن ساعة بلاده الدولية تنفد وقدرة إسرائيل على تنفيذ والقيام بعمليات كبيرة مثل عملية استعادة المحتجزين الأربعة تعتمد على الشرعية الدولية».



